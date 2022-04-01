Николаевские морпехи из 36-й бригады показали, как уничтожают вражескую технику и оккупантов

Морпехи из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российскую бронетехнику и оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

На участке ответственности 36-й бригады враг бросил свои позиции, понес значительные потери среди личного состава и техники. По данным нашей разведки, уничтожены две единицы БМД-3 и один танк.