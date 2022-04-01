У домработницы Медведчука при обыске изъяли полмиллиона долларов и 87 тысяч евро

Во время обысков у домработницы Виктора Медведчука изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Обыски проводили в ходе расследования уголовного производства о финансировании захвата государственной власти.

«Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. У домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь. Да, она такая: удачливая, современная домработница Медведчука», - сообщила Венедиктова.