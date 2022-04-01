Байден предложил направить в помощь Украине конфискованные российские активы

Президент США Джозеф Байден для оказания помощи Украине просит одобрить пакет законов, которые упростят использование активов физлиц, связанных с РФ.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Президент США «направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможности властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность» за ситуацию в Украине.

Среди предложений, в частности, использование конфискованных активов подпадающих под санкции лиц для финансирования помощи Украине. В Белом доме говорят, что Госдеп, Минюст и Минфин США будут совместно принимать решение об использовании активов, замороженных «в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений».

Также предложение Байдена, по оценке Белого дома, позволит США создать «более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности российских олигархов, подвергшихся санкциям».