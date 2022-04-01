Оккупанты захватили музей в Мелитополе и украли скифское золото

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Место, где хранится реликвия, россиянам подсказали коллаборанты. Впрочем, оккупанты нашли "оправдание" ограбления музея.
"Они распространяют ложь, что якобы спасли скифское золото, экспонировавшееся в музее, от бывших работников заведения. Мол, те хотели вывезти его за пределы страны", - объясняют в Запорожской ОВА.
Ранее городская администрация и сотрудники музея укрыли коллекцию скифского золота.
"В пророссийских пабликах показали видео, как назначенный россиянами директором Евгений Горлачев рассказывает, что его единомышленники потратили много сил и энергии, чтобы найти скифское золотое, скрытое сотрудниками музея. На самом деле, местонахождение коллекции выдали коллаборанты", – пишет издание Мелитополь.City.
Напомним, в 1954 году старинное скифское золото обнаружили в скифском кургане в Мелитополе.
Его пытались вывезти в Эрмитаж, но украинские археологи добились того, чтобы находку хранили в Украине.
Значительная часть золотых монет и украшений экспонировалась в Мелитопольском краеведческом музее.
Однако эти реликвии – не единственное культурное наследие, которое захватили оккупанты.
Напомним, что в Мариуполе русские войска уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров.