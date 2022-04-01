Жители Кременчуга следующей зимой могут остаться без отопления из-за разрушения ТЭЦ

Около 180 тысяч жителей Кременчуга могут остаться в следующем отопительном сезоне без тепла и горячей воды, поскольку в городе ракетными ударами разрушена ТЭЦ.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

В городе продолжают разбирать завалы. По словам Лунина, примерно через две недели станет понятным окончательный объем разрушений и ущерба. Чтобы обеспечить горячей водой и теплом часть домов, в городе обсуждается возможность строительства двух новых котельных.

"Областная военная администрация подставит плечо жителям Кременчуга и выделит средства на часть работ из областного бюджета. Также мы обратимся к Офису Президента, Правительству и международным партнерам, чтобы помогли решить эту проблему. Теперь рассматриваем возможность строительства двух новых котельных, чтобы диверсифицировать подачу тепла, чтобы весь город не зависел от одной ТЭЦ. Враг обязательно ответит за преступления. А мы все отстроим и сделаем лучшее", - заявляет Лунин.

Напомним, пожар на Кременчугской ТЭЦ , возникший из-за обстрела в воскресенье, 24 апреля, был ликвидирован утром 26 апреля. Тогда девять ракет попали в Кременчугскую ТЭЦ и НПЗ. Один человек погиб, семь человек получили ранения разной степени тяжести.