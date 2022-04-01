На Киевщине специально затопили село, чтобы не пустить оккупантов к столице

В Киевской области затопление села Демидово спасло столицу от оккупации.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

На фотографиях видно, как вода затопила дома многих жителей села. Украинцы затопили село вместе с огромными полями вокруг него, создав болото, которое дало украинской армии время для подготовки обороны Киева. Сейчас жители борются с последствиями сильного половодья, но «все понимают, и никто не жалеет об этом ни на миг», по словам пенсионерки Антонины Костюченко.

- Мы спасли Киев! – говорит она с гордостью.

Фото – David Guttenfelder.