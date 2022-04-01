Зеленский постоянно на связи с командиром николаевских морпехов в Мариуполе: «Чаще всего звонит или пишет»

Президент Украины Владимир Зеленский больше месяца переписывался с двумя украинскими командирами в Мариуполе.
Об этом сообщает журнал «Time».
Один из командиров, комбриг 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, несколько недель на связи с Зеленским.
- Мы уже хорошо друг друга знаем, - сказал Зеленский.
Чаще всего они звонят или пишут друг другу сообщения, иногда посреди ночи. Ранее офицер отправил Президенту селфи, которое они сделали вместе задолго до вторжения.
- Мы даже обнимаемся там, как друзья, - говорит Зеленский. - Им [защитникам Мариуполя] очень тяжело, мы старались поддерживать друг друга.