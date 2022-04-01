В Николаеве осудили еще одного предателя, который восемь лет назад перешел на службу рф, а теперь попал в плен

В Николаеве приговорили к 15 годам лишения свободы еще одного экс-военнослужащего ВСУ, который предал Украину в 2014 году, а потом вернулся с армией россии.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Уроженца Днепропетровщины осудили за государственную измену и дезертирство. Находясь на военной службе в АР Крым, в 2014 году он предал присягу на верность народу Украины, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова, и вступил на службу в вооруженные силы россии. Через восемь лет – 25 февраля 2022 он вместе с еще двумя предателями Украины вернулся в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку.

Они были взяты в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны рф, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

Ранее другого предателя приговорили по аналогичному делу к 14 годам тюрьмы. Судебное разбирательство по третьему бывшему военнослужащему ВСУ еще не назначено.