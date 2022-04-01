Украина готова к переговорам об эвакуации людей из Мариуполя, - Зеленский по итогам встречи с Генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время переговоров в Киеве обсудили вопросы эвакуации украинских граждан из окруженного российскими войсками Мариуполя, в частности с завода «Азовсталь».

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Мы видим, что несмотря на слова российского президента о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода «Азовсталь» подвергается варварским бомбардировкам российской армии. И это продолжалось даже при переговорах господина Генерального секретаря в Москве, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к безотлагательным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает, что участие Генерального секретаря ООН в этой миссии будет результативным. Глава государства также призвал Гутерриша приложить усилия для остановки депортации граждан Украины на территорию России, для получения доступа к принудительно депортированным и скорейшему возвращению их на родину. Со своей стороны Антониу Гутерриш заверил, что делает все возможное для спасения людей в Мариуполе.

- Хочу сказать вам, господин Президент, и народ Украины: мы не сдаемся. Мы будем продолжать призывать к полному прекращению огня, а также к принятию немедленных практических мер по спасению жизней и минимизации человеческих страданий. Эффективны гуманитарные коридоры, локальная остановка боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и пострадавших. Сегодня жители Мариуполя нуждаются именно в таком шаге, – отметил он. - Им нужен спасительный маршрут, чтобы покинуть этот ад.

Генеральный секретарь ООН сообщил, что во время его недавнего визита в Москву президент россии владимир путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских из «Азовстали».