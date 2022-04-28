«Ни один из подонков не убежит от ответственности»: Зеленский рассказал, что оккупантам мстят за резню в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все российские военные преступники получат справедливое наказание. Некоторых из них сейчас ликвидируют в боях украинские воины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Продолжается расследование преступлений российских военных против наших людей. Позиция Украины – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были, и где бы они ни прятались. Мы всех их найдем и заставим отвечать.