«Ни один из подонков не убежит от ответственности»: Зеленский рассказал, что оккупантам мстят за резню в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все российские военные преступники получат справедливое наказание. Некоторых из них сейчас ликвидируют в боях украинские воины.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- Продолжается расследование преступлений российских военных против наших людей. Позиция Украины – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были, и где бы они ни прятались. Мы всех их найдем и заставим отвечать.
- Первые 10 военных 64-й бригады сухопутных войск рф, которые совершили преступления против наших людей в Буче, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии, установлено, что они делали. Мы знаем про них и их действия все детали. И каждого найдем. Как найдем и всех других российских нелюдей, которые убивали и пытали украинцев… Ни один из подонков не убежит от ответственности. Но некоторые из них могут не дожить до суда. Но только по одной причине – эту российскую бригаду перекинули на Харьковщину, там они получат расплату от наших военных, - сказал Зеленский.