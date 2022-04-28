ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская армия на Донбассе за день отбила девять атак врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 28 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 апреля.

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0:26 Американский телеканал CNN обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где российская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей города. Об этом сообщает «Украинская правда».

Американские журналисты получили видео, снятое с дрона над Бучей 12-13 марта. Сотрудники телеканала проверили и подтвердили, что съемки этим дроном велись над Бучей в эти дни.

Российская военная бронетехника и военные на видео ходят мимо тел убитых. Это подтверждает, что убийства этих мирных жителей в Буче произошли в то время, когда город находился под российской оккупацией, опровергая утверждение российских властей о провокации и инсценировке.



00:23 На Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага.

Украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

00:15 Оружие высокой дальности будет иметь решающее значение на следующем этапе войны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет УНИАН.

- Что будет иметь решающее значение в этом следующем бою, так это дальний огонь, - сказал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на короткой пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Канады Анитой Ананд.

Он также прокомментировал запрос Байдена на 33 миллиарда долларов для Украины.

- Мы призываем Конгресс безотлагательно одобрить нашу просьбу и благодарим их за огромную поддержку, - сказал Остин.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд подтвердила, что канадские военнослужащие также обучают украинцев тому, как использовать гаубицы Howitzer:

- Мы усилили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские солдаты в настоящее время обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием.

По данным «Зеркала недели», Остин также заявил, что США считают самым важным поставлять Киеву такие системы ПВО дальнего действия, как С-300, которые играют решающую роль на поле боя.