Украина и мир не признают «референдум» о присоединении ОРДЛО к россии, - Зеленский

Возможное проведение «референдумов» о присоединении ОРДЛО к России ничего не даст, кроме дополнительных осложнений в переговорах.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Таких псевдоферендумов может быть много. Украина все равно не будет признавать их. Главное, что вместе с Украиной и весь цивилизованный мир их не будет признавать. Это ничего не даст, кроме еще одной усложненности каких-либо переговоров, - сказал Президент.