Война на Николаевщине: ВСУ сдерживают оккупантов со стороны Херсона и наносят врагу ощутимый урон

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 28 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 апреля, происходящими на территории Николаевской области.

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07:32 Враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже в Херсонской и Николаевской областях. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволили, сообщили утром 29 апреля в Оперативном командовании «Юг».

В то же время эффективным применением ракетно-артиллерийских ударов 28 апреля уничтожены 14 рашистов, бронированная и автомобильная техника, средства артиллерийско-ракетного поражения.

Между тем, Николаев и Одесса оказались под ракетными ударами. Утром рашисты обстреляли одно из предприятий Николаева. Ракетным ударом разрушены производственные помещения по изготовлению строительных материалов. Потерпевших нет.

Вечером ракетный удар был нанесен по Одесщине. Регион атаковали тремя ракетами две из которых – крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», выпущенные рашистским кораблем, и Х-59 с вражеского самолета. Точной работой подразделений противовоздушной обороны все ракеты уничтожены.

Корабельная группировка флота рашистов сохраняет в обязательном присутствии подлодку и продолжает угрожать ракетными ударами.