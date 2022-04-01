«Угрозы не победят»: Байден ответил россии на шантаж энергоносителями

Соединенные Штаты Америки не позволят россии шантажировать союзников США.

Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя отказ России поставлять газ в Болгарию и Польшу.

«Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставки энергоресурсов. Позвольте мне прояснить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы избежать санкций. И мы не позволим им использовать свою нефть во избежание последствий их агрессии», – говорится в сообщении в Twitter американского президента.

Байден рассказал, что США работают с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, которые поддерживают их усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои энергетические нужды другими способами.

«Агрессия не победит. Угрозы не победят», - подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что инцидент с Болгарией и Польшей – еще одно напоминание о необходимости для Европы и всего мира переводить все больше наших энергетических потребностей на чистую энергию. По словам Байдена, США это уже делают.

«В прошлом году мы развернули больше солнечных, ветровых и аккумуляторных накопителей, чем когда-либо в истории – достаточно для питания 56 миллионов домов», – рассказал президент США.

Как известно, «Газпром» перекрыл поток газа в Болгарию и в Польшу за отказ платить в рублях.