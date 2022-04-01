«россия конкретно стухает»: вражеские ангары с «грузом 200» забиты «битком», а дагестанцы и чеченцы пишут отказные

СБУ опубликовала новый перехват, в котором оккупант рассказывает о том, что ангары с телами погибших солдат никто не опознает и не разбирает, а «живые» массово пишут «отказные».

Об этом СБУ сообщили в своем Telegram.

Оккупант говорит, что армия не видит высокой цели в своих действиях.

- Мы *башим, нас *башат. Честно, россия конкретно стухает, *бать. Здесь короче прикинь, ангары стоят, там дальше. И пацаны, прикинь, трупы, привозят и кидают русских солдат. И не знают, кто есть кто, их же не разбирают. Там по 5, по 6 стопок. Битком, прикинь. Просто не знают, кто есть кто.

- Здесь вообще беспредел идет. Здесь, понимаешь, просто не понятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем. Нам говорят: «Вперед, вперед!». Нам говорят: «Стоять, занять оборону. Вперед. Стоять. Занять оборону».

- У нас один выход. У нас 67 человек было, 10 осталось. 10 человек с роты осталось. Бл* за*бись, я живой.

Он также рассказал, что дагестанцы и чеченцы, которые также принимают участие в войне против Украины не хотят брать оружие и пишут отказные.