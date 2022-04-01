Группа николаевских десантников рассказала на видео, что их «бросили командиры» – Арестович сообщил, что они в плену и их заставили оккупанты

Группа николаевских десантников заявила под видеозапись, что их «бросили командиры», но оказалось, что они в плену и на них осуществляется давление. Украинские десантники в ответ заявили продолжают выполнять боевые задачи, несмотря на попытки российских пропагандистов дискредитировать род войск при помощи видео с пленными.

Отметим, что в сети распространили о видео, на котором несколько десятков людей в форме и без оружия. Один из них говорит, что они военнослужащие 79-й ОДШБр и их завели в лес в районе Ямполя на Донбассе и приказали окапываться. По словам лидера группы, офицеры их бросили на 5-6 дней, а группу якобы не поддерживали артиллерией, авиацией и ПВО, поэтому после больших потерь они решили покинуть позиции. Военнослужащий сетует, что им вменяют дезертирство за то, что выжили.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что пленных военнослужащих заставили сниматься в этом видео.

– Российская пропаганда вбросила три месседжа в крайние дни. Первый – российские войска продвигаются вперед, второй – они разбивают, уничтожают страшно украинских военных, берут кучу пленных. И они показали пленных солдат из 79-й бригады. Это мобилизованные солдаты и они произнесли на видео историю как их бросили командир, как их уничтожили… И поднялась волна, – сказал Арестович.

– Как это делается, давайте расскажу… Люди в плену, с ними записывается видео, на котором их могут познать родные, потом вырезаются кадры и кусками кидаются на телефоны родных. Часто самими же пленными. А что ты будешь делать в плену, когда тебе говорят: «или пуля в затылок, или выполняй». И люди это выполняют, поднимается волна, она же вбрасывается в СМИ. И вот бинарный, тройной, четверной … эффект возникает, когда из разных источников возникает волна, что «вот всё так плохо, сдаемся, погибаем…» и прочее. Сразу говорю, что это информационно-психологические операции противника, – рассказал советник главы Офиса Президента.

Арестович отметил, что российские запустили этот пропагандистский ролик с пленными на фоне незначительного продвижения вглубь, но они несли большие потери и попадают в «клещи» ВСУ, которые ведут классическую оборонную операцию.

– Российская армия заканчивается быстрее, чем усевает продвигаться. Потери у нее колоссальные, – отметил Арестович о продвижение оккупантов.

В ответ на пропаганду воины 95-й и 79-й отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВСУ опубликовали свое видеообращение.

– Российская пропаганда в привычной для себя манере распространяет откровенной лжи и манипуляции распространяет информацию, что якобы подразделения нашей бригады деморализованы и потеряли боеспособность. Мы, воины-десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и заявляем: Мы и дальше бьем врага и готовы выполнить любые оставленные государством боевые задачи. Да, без потерь на войне не бывает. Имя каждого нашего погибшего побратима навсегда в наших сердцах, как и в сердцах всего украинского народа. Мы и дальше делаем все, чтобы их подвиг и их жертва не были напрасными. Мы продолжаем уничтожать российских захватчиков. Каждый из нас сегодня на своем боевом посту и уверенно выполняет свои обязанности. Никаких панических настроений. Боевой десантный дух – высокий, люди – мотивированы, оружие – заряжено. И мы свято верим в нашу победу. Также приветствуем наших побратимов с десантно-штурмовых войск, помним, что мы всегда первые, держим строй. Только вместе к победе! Смерть российским оккупантам! Слава десантно-штурмовым войскам! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! – заявил десантник из 95-й ОДШБр.

Военнослужащие из 79-й бригады также выразили готовность выполнять боевые задачи.

– В последнее время в сети начала распространяться информация, что 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада несет потери и не может продолжать выполнять боевые задачи. Мы, военнослужащие что 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, официально заявляем, что мы мотивированы как и ранее уничтожать оккупанта. Мы отомстим им за каждого погибшего нашего побратима. Никто из нас не паникует. Все готовы выполнять боевые задачи и уверенно знаем, что победа будет за нами. Мы не отступим, ведь за нашими спинами – наши родные и близкие. Поэтому мы не можем дать оккупантам продвинуться дальше. Мы будем защищать свою землю как и ранее. Мы уверенны, что победа обязательно будет за нами, – сказал военнослужащий 79-й ОДШБр.

– Также приветствуем наших побратимов-десантников. Мы всегда первые! ДШВ – сила! Вместе к победе и ни шагу назад! Слава Украине! – продолжил сослуживец николаевского десантника, а остальные подхватили: «Героям слава!»

Командование ДШВ ВСУ также заявило о стойкости войск и готовность продолжать выполнять боевые задачи: