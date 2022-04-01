Оккупанты заставляют студентов «ДЛНР» сдавать кровь для раненых боевиков

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в учебных заведениях на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР»:
- Донецкий национальный университет,
- Донецкий национальный технический университет,
- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
- Донбасская юридическая академия,
- Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,
- Луганский медицинский университет,
- Луганский аграрный университет Педагогический университет,
- Луганская академия внутренних дел.
Действия россии нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.
«Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты воруют детей, чтобы заставить их матерей «шпионить» на позициях ВСУ.