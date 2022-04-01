На Луганщине, во временно оккупированном Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта Шароградского

Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Павел Шароградский до начала российского вторжения был «профессиональным общественным деятелем». Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр «Спорт для всех» и учредителем ОО «Новоайдарская сечь». Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека.

После оккупации Новоайдара предложил новым «хозяевам» свои услуги. Предоставлял врагу информацию об активистах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в «совещании» с лицами в балаклавах и военной форме армии рф.

В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.

Напомним, в Херсоне убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов.