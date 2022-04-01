В результате ракетного удара по жилому дому в Киеве погибла журналистка Вера Гирич

В четверг, 28 апреля, в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка «Радио Свободы» Вера Гирич. Ее тело обнаружили на следующее утро, 29 апреля.

Об этом сообщает «Радио Свобода»

«Вера Гирич начала работу в киевском бюро «Радио Свобода» с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах. Редакция «Радио Свобода» выражает соболезнование семье Веры Гирич и будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала», - сказано в сообщении.

Коллега Веры Александр Демченко добавил, что российская ракета попала в ее дом. Он также опубликовал фото разбитой машины, которая принадлежала погибшей.

«Это маленькая машинка Веры Гирич. На ней пару лет назад она возила нас в Немишаево, рассказывали, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет», - подписал Демченко фотографию разбитого автомобиля на фоне разрушенного здания.

Незадолго до смерти Гирич опубликовала историю того, как ее пожилые родители месяц прожили под оккупацией.

«Вот так теперь смотрится мамина «кухня». Месяц в полной изоляции, без связи, света, воды и газа. В свои восемьдесят родители это испытание выдержали! Восстановить сети быстро не удастся, но самое главное – есть связь и возможность подвозить продукты. Кот Степан Андреевич оккупацию пересидел тихо, как и полагается настоящему подпольщику. Фамилию и дату рождения от оккупантов утаил. «Денацификаторы» так и не догадались, что мифический Бандера спокойно гулял прямо под дулами их танков. Ну кто им доктор», - написала она.

Напомним, что ранее в Ирпени погиб бывший журналист New York Times.