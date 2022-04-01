На Сумщине арестовали фирму российского олигарха Дерипаски – добытый кремний мог использоваться для вражеских ракет

Сотрудники ГБР заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы влияния «санкционного» олигарха России Олега Дерипаски.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Бюро продолжает проводить мероприятия по выявлению и прекращению подрывной деятельности в Украине российских финансово-промышленных групп.

В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении. Продукция незаконно экспортировалась в РФ.

По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

По результатам совместных действий ГБР и Офиса Генерального прокурора приняты меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовлено соответствующее ходатайство. В ОГП уточнили, что сумма арестованного имущества составляет приблизительно 10 миллионов долларов США.

В настоящее время имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины.

Он также заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Также из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостановил работу НГЗ.

«Русал» владельца НГЗ Дерипаски первым из российских компаний призвал расследовать зверства в Буче, но придержался нейтральной позиции.