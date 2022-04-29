Двух жителей Киевщины подозревают в сотрудничестве с оккупантами и в расстреле земляков

Двум жителям Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, преднамеренном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в период временной оккупации села Залесья Броварского района Киевской области, подозреваемые сотрудничали с военнослужащими вооруженных сил рф.

Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они производили разведку и патрулирование на территории Броварского района. Вооруженные предатели проверяли документы у местных жителей.

11 марта во исполнение преступных приказов российских военнослужащих, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте.

Досудебное расследование осуществляется Броварским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

Напомним, что первым десяти оккупантам объявили подозрения за зверства в Буче Киевской области.