На Николаевщине задержали троих оккупантов, которые ранее пытались захватить Пивденноукраинскую АЭС

В Вознесенском районе Николавеской области задержали троих российских военных, которые входили в состав враждебной группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской атомной электростанции.

Об этом сообщает СБУ.

Российские оккупанты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра. В составе минометных расчетов военные обстреливали область, в том числе места жительства мирных жителей.

Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Укрытие обустроили участники российской ДРГ, которые планировали совершение диверсий в городе.

Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.

Напомним, что ранее в Житомире военная контрразведка СБУ задержала предателя, «сливавшего» рф данные об украинской авиации.