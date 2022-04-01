Защитники Мариуполя рассказали о потерях оккупантов во время боев за город

При боях за Мариуполь ликвидировали около 1,2 тысячи оккупантов. Если еще учитывать неподтвержденные данные о санитарных потерях оккупантов, то они составляют больше трех тысяч.
Об этом сообщили в полку «Азов».
«От начала войны до настоящего - хроники борьбы за Мариуполь воинов «Азова», которых уже прозвали «стальными». Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк «Азов» принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14000 военнослужащих. Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию – защитники стали между врагом и всей Украиной. С начала полномасштабного наступления оккупанта полком «Азов» было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным)», – говорится в сообщении.
Также в «Азове» обнародовали данные об уничтоженной технике противника:
Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено;
БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено;
БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено;
БМД – 5 уничтожено;
Катер «Раптор» – 1 уничтожен;
СУ-25 – 1 поврежден;
Боевая бронированная машина «Тайфун» - 2 уничтожены, 2 повреждены;
ББМ «Тигр» - 3 уничтожены, 2 повреждены;
ББМ «Рысь» - 2 уничтожены, 2 повреждены;
Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.
Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.