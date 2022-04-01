Защитники Мариуполя рассказали о потерях оккупантов во время боев за город

При боях за Мариуполь ликвидировали около 1,2 тысячи оккупантов. Если еще учитывать неподтвержденные данные о санитарных потерях оккупантов, то они составляют больше трех тысяч.

Об этом сообщили в полку «Азов».

«От начала войны до настоящего - хроники борьбы за Мариуполь воинов «Азова», которых уже прозвали «стальными». Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк «Азов» принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14000 военнослужащих. Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию – защитники стали между врагом и всей Украиной. С начала полномасштабного наступления оккупанта полком «Азов» было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным)», – говорится в сообщении.

Также в «Азове» обнародовали данные об уничтоженной технике противника:

Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено; БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено; БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено; БМД – 5 уничтожено; Катер «Раптор» – 1 уничтожен; СУ-25 – 1 поврежден; Боевая бронированная машина «Тайфун» - 2 уничтожены, 2 повреждены; ББМ «Тигр» - 3 уничтожены, 2 повреждены; ББМ «Рысь» - 2 уничтожены, 2 повреждены; Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.