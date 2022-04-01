В Одессе введут комендантский час с вечера 1 мая по утро 3 мая

В Одессе введут комендантский час с 22:00 часов 1 мая до 5:00 часов 3 мая.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

«Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений», - говорится в сообщении.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 5:00.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.