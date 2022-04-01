Россия использует военные склады в Приднестровье для контрабанды оружия

Россия использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– 30 лет назад российская федерация оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводятся мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учеб отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды, – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности российской федерации использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

– Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы российской федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет. Относительно самих терактов – это характерный почерк ФСБ РФ. По нашим данным все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ РФ, – заявил Скибицкий.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.

26 апреля в Приднестровье был взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

В итоге Президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности. На нем она заявила, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.

В Главном управлении украинской разведки заявили, что в россии хотят ударить ракетами по Приднестровью, но обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский считает, что российская федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова.

Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби російської федерації. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.Стосовно самих терактів – це характерний почерк фсб рф. За нашими даними все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем фсб рф