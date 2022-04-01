Полиция задержала подсанкционного российского «вора в законе» «Витю Пана», которого ранее в Украине лишили статуса беженца

Полиция задержала «вора в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Витя Пан», который имеет тесные связи с российской федерацией.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции продолжают отработку представителей «криминалитета», которые имеют связи со страной-агрессором и могут сотрудничать с врагом. В ходе таких мероприятий оперативники установили место нахождения «вора в законе» и «уголовных авторитетов» из его окружения.

29 апреля полицейские задержали «вора в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Витя Пан» и двух «уголовных авторитетов».

«Вор в законе» находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России. Его товарищи, один из которых так называемый «смотрящий» за Курской областью и его доверенное лицо, также находятся в розыске за похищение человека. Все они имеют тесные связи с криминалитетом страны-агрессора.

Решается вопрос о задержании трех представителей преступного мира в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что «Витю Пана» в Украине задерживали в 2019 году. СБУ задержала его прямо на выходе из помещения центра «Паспортный сервис» в Одессе, однако вскоре Панюшин оказался на свободе.

ГБР расследовало, почему Панюшина отпустили из-под стражи и не экстрадировали в Россию. Якобы сторонники «вора в законе» дали за него 1,5 миллиона долларов выкупа.

В мае 2021 года сотрудники СБУ в городе Стрый задержали Виктора Панюшина и 47-летнего уроженца грузинского города Зестафони Реваза Катамадзе («Магало»/«Резо»). При этом уже в начале июня стало известно, что обоих отпустили. Предполагалось, что освобождение Панюшина связано с тем, что он на момент задержания имел статус беженца.

Также отметим, что Виктор Панюшин попал санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины под номером 360. Как известно, санкции подразумевают блокировку активов, запрет на въезд и пребывание в Украине, принудительное выдворение из страны.

Кроме того, напомним, российский «вор в законе» Виктор Панюшин, чтобы возобновить в Украине статус беженца (которого его лишили в мае 2021 года - ПН) предоставил миграционной службе для этого благодарности николаевских общественных организаций. Однако они оказались поддельными.