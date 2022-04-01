В пригороде Николаева из-за обстрелов оккупантов разрушено предприятие и частный дом

Саперы Нацгвардии провели разминирование в селе Гороховка, где оккупанты обстреляли жилые дома и предприятие.

Об этом сообщает «Суспільне».

Саперы проверили двор одного из домов, куда попал российский снаряд. Сначала провели визуальный осмотр территории, затем поиск и изъятие боеприпасов.

- Прибыли по заявке, после того, как были «прилеты» взрывоопасных предметов. Группа когда приехала, был обследован двор. Во дворе, кроме остатков взрывоопасного предмета, ничего не было, - рассказывает начальник инженерной службы.

На территории поселка саперы обнаружили остатки 120-миллиметровой минометной мины. Ее осколки 10 апреля разрушили дом местной жительницы. Семьи в этот момент дома не было.

- Когда ехали из города, смотрю – дом стоит. «Все, Слава Богу». А тут заезжаем за переулок – куча людей возле нас, провода висят. Одна говорит мне знакомая: «Ты что в рубашке родилась? У тебя дома нет». И когда подъезжаем, заходим, смотрим, а тут вот такое. Собака убита. И это хорошо, что нас не было, я не знаю, – говорит женщина.

Еще один разрушенный объект – местное предприятие по переработке сои. Разрушен основной комплекс, где находились сушилка, газовое оборудование. У здания воронка, которую проверяют саперы. Поскольку боеприпас зашел глубоко, используют лопаты и щипцы. Снаряд разорвался, нацгвардейцы находят осколки.