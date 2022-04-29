СБУ заочно сообщила о подозрении коллаборанту экс-мэру Херсона Сальдо, которого оккупанты «назначили» «главой областной администрации»

Колаборанту и бывшему Херсонскому городскому голове Владимиру Сальдо, которого российские оккупанты «назначили» «главой областной администрации», заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Также о подозрении сообщили «главе городской администрации».

Об этом сообщили в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Как известно, 25 апреля оккупанты заняли здание Херсонского городского совета, убрали всю украинскую символику, в том числе сняли флаг Украины. Учитывая это, все работники мэрии были вынуждены покинуть здание. 26 апреля на «совещании» оккупанты представили коллаборантов Владимира Сальдо как «главу Херсонской областной администрации», а Александра Кобца – «главу Херсонской городской администрации».

По материалам Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области объявили о подозрении предателям, которых российские оккупационные войска назначили гауляйтерами областного центра. В частности, речь идет о «председателе Херсонской обладминистрации» и «председателе Херсонской городской администрации».

После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском и «назначением» на руководящие должности местных коллаборантов, поскольку большинство населения имеет проукраинскую позицию и все понимают абсолютную незаконность пребывания в Херсоне оккупационных войск, отметили в СБУ.

В связи с этим российским спецслужбам пришлось «доставать» из кармана свою агентуру, не имеющую ни одного авторитета среди херсонцев и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области.

Таким лицом оказался житель Киева, который до 1991 года жил в Херсоне. Именно его российские оккупационные войска 26 апреля объявили «руководителем городской администрации».

В этот же день оккупанты назначили «руководителем Херсонской областной администрации» экс-главу Херсона с пророссийскими взглядами Владимира Сальдо.

Владимир Сальдо Александр Кобец

С начала полномасштабной войны он поддержал российскую оккупацию Херсона и возглавил так называемый комитет спасения за мир и порядок. Кроме того, организовывал митинги в поддержку российской оккупации.

За совершенное обоим фигурантам в рамках уголовного производства по части 2 статьи 111 УКУ («Государственная измена»), при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры объявлено о подозрении в государственной измене.

Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества, подытожили в спецслужбе.

Как известно, экс-мэр Херсона Владимир Сальдо после того, как российские войска вошли на территорию области, пошел на сотрудничество с оккупантами. В частности, Владимир Сальдо после захвата города оккупантами был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на «совещании», на котором обсуждалось сотрудничество с российской федерацией, в том числе «Комитета спасения за мир и порядок», которым россия пытается легитимизировать власть в городе и области.

В 2020 году в качестве места работы он указывал Профессионально-морской лицей Херсонской государственной морской академии, где Кобец преподавал.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь, народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов.

Также сообщалось, что с 1 по 10 мая в Херсоне оккупанты собираются провести «референдум» за «ХНР» - город планируют закрыть, а связь отключить.