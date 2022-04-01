«Нужно всех убивать: и детей, и женщин. Я лично свастику на лбу нарисую ножом»: россия набирает в свою армию поклонников нацизма

Пока российская пропаганда рассказывает, что россия «освобождает» Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ, на котором контрактник Иван Клименко разговаривает со своей матерью.

- Нужно всех убивать: и детей, и женщин, всех подряд. Всех надо убивать, всю Украину нужно вытравить просто. До самого Львова. Все нужно вытравить, чтобы этой страны на карте не было. С земли стереть. - Это не они, это их такими сделали США, это они там против нас замышляли давным-давно все. Это не украинцы. - Мы воюем с кем, с Украиной? С Украиной. Ну ничего, будет бой. Я сделал то, что я хотел. Я им все пообстреливаю. Все, что только можно. Свастику на лбу нарисую ножом, я лично им нарисую. Жаль флага украинского нет, я бы его спалил на камеру, а потом выставил в интернет.

Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.

Клименко служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой вооруженных сил России. За «боевые успехи» в горячих точках это подразделение всегда участвовало в военных парадах в Москве.