У жителя Киевщины полиция изъяла российскую РСЗО «Торнадо-С», которую он хранил в ангаре

В Киевской области сотрудники внутренней безопасности Нацполиции при отработке деоккупированных территорий обнаружили несколько единиц российской техники, которую передали ВСУ.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В ходе отработки местности обнаружили два автомобиля российских оккупантов: «Камаз» и «Урал», а также БМП-2 и танк Т-72. Техника агрессора пополнила автопарк Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, оперативники установили информацию о 25-летнем жителе Броварского района, который в ангаре незаконно хранил брошенные технику и боекомплект оккупантов. Арсенал и поврежденную РСЗО «Торнадо-С» полицейские также передали в распоряжение украинским военным.

А в селе Остролучье Барышевской ОТГ задержали скрывавшегося вражеского солдата. 21-летний уроженец Татарстана – пулеметчик механизированной бригады – признался, что сначала заблудился, а затем оказалось, что его бросили. Оккупант задержан и передан СБУ.