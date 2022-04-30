Норвегия присоединилась к санкциям и частично закрыла границы для российских грузовиков и судов

Норвегия решила присоединиться к санкциям Евросоюза и закрыть границы и порты для российских грузовиков и судов.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Reuters.

В то же время российские рыболовные суда, часто выгружающие улов в портах на севере Норвегии, от санкций освобождаются. Также ограничения не касаются норвежского арктического архипелага Шпицберген.

Норвегия не является членом Евросоюза, поэтому решение о санкциях принимает самостоятельно. После начала полномасштабной войны России против Украины Норвегия решила выделить украинцам 4 тысячи противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другую военную технику.