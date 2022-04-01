На Львовщине СБУ задержала рецидивиста, который попросился перевести его в колонию на подконтрольной территории, чтобы собирать разведданные для оккупантов

Фото иллюстративное Во Львовской области контрразведка спецслужбы разоблачила завербованного гражданина Украины, который планировал провести разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Следствием установлено, что мужчина был осужден за ряд преступлений и находился в местах лишения свободы на оккупированных территориях. Впоследствии он получил «предложение» от спецслужб врага по сотрудничеству, которое заключалось в получении разведданных на территории Украины. Для этого рецидивист якобы сам попросил перевод в украинскую колонию для отбывания еще нескольких месяцев наказания.

Таким образом он «легально» оказался на территории подконтрольной украинским властям.

Оперативники задокументировали, что злоумышленник получил указание на отработку определенных задач, направленных на ущерб Украине.

Контрразведчики Службы сообщили ему о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась контрразведчиками и следователями СБУ Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Напомним, что ранее на Волыни контрразведка СБУ задержала белорусского шпиона.