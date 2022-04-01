В Сумской области задержали главу общины, который планировал «сдать» город оккупантам – для этого он приказал убрать блокпосты на въезде

В Сумской области задержали главу Середино-Будской территориальной общины, который планировал «сдать» город оккупантам.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, глава территориальной общины оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. Он передавал представителям ФСБ информацию о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал «сдать» город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Правоохранители задержали главу общины в порядке статьи 208 УПК. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Преступная деятельность разоблачена сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с прокуратурой.

По данным «Честно», главой Середино-Будской территориальной общины является Александр Ген, который в 2020 году баллотировался в горсовет от партии «Наш Край».

Отметим, что город Середина-Буда Сумской области расположен непосредственно на границе с российской федерацией.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении коллаборанту рф, которого оккупанты объявили «мэром» Мариуполя. Депутат Мариупольского городского совета от «ОПЗЖ» Константин Иващенко добровольно принял сторону российских захватчиков.

Помимо того, сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.

Также ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Херсонского городского совета, который налаживал быт оккупантом и сдавал им информацию об украинских защитниках. Задержали его в Николаевской области. Сейчас суд его арестовал.