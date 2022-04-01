«Нас заходила тысяча, осталось триста! Здесь полный пи*дец»: Российские оккупанты, которые были на Донбассе, уговаривают приятелей не ехать воевать в Украину

Российские оккупанты призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину, поскольку поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который обнародовала Служба безопасности Украины.

На записи российский захватчик общается со своим другом, который остался в России и размышляет над приездом на войну в Украину.

«Даже не думай. Не надо... Я тебя говорю, нас заходила тысяча человек из Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец, я тебя отвечаю», - пытается объяснить оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.

«Аирподсы вторые нашел… Пацаны здесь компы разбирали… Там такие компы, нах*й… Монитор спи*дил, нах*й! Мы мародеры», – радостно добавляет захватчик.