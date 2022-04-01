«Нас заходила тысяча, осталось триста! Здесь полный пи*дец»: Российские оккупанты, которые были на Донбассе, уговаривают приятелей не ехать воевать в Украину

Российские оккупанты призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину, поскольку поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.
Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который обнародовала Служба безопасности Украины.
На записи российский захватчик общается со своим другом, который остался в России и размышляет над приездом на войну в Украину.
«Даже не думай. Не надо... Я тебя говорю, нас заходила тысяча человек из Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец, я тебя отвечаю», - пытается объяснить оккупант.
По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.
«Аирподсы вторые нашел… Пацаны здесь компы разбирали… Там такие компы, нах*й… Монитор спи*дил, нах*й! Мы мародеры», – радостно добавляет захватчик.
«Наверное, он забыл, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы. Так что если останется живым, то будет отвечать за свои действия перед законом», – отметили в СБУ.