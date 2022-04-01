рф потратила $7,5 миллиардов, чтобы выпустить по Украине 1300 ракет

Россия выпустила по Украине более 1300 ракет, их общая стоимость достигает $7,5 миллиардов.

Об этом сообщает «Forbes».

Оценочное количество ракет «Калибр», выпущенных по Украине – 235 единиц. Точной статистики количества выпущенных ракет Искандер, Точка-У и ракет класса X также нет, поэтому издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта, когда Минобороны обнародовало следующую информацию:

- 62% ракет этих трех классов пришлось на «Искандер»; - 30% – на ракеты класса X; - 8% – на «Точку-У».

Стоимость ракет может сильно разниться. Точка-У, по данным сайта Military Russia, оценивается в $300 тысяч; стоимость «Калибра» – $6,5 миллионов; ракеты класса Х-101 – более современные и совершенные, чем «Калибры», и, по оценкам экспертов, в разы дороже «Калибра».

Для сравнения, потраченная рф на ракеты сумма превышает 82 из 85 годовых местных бюджетов субъектов россии – всех, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.