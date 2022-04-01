Николаевский летчик-герой Матуляк ценой жизни отвел подбитый самолет от жилых домов

Николаевский летчик, подполковник Геннадий Матуляк погиб 25 февраля в бою с вражеской авиацией возле Гостомеля. Он успел уничтожить технику рф и отвел подбитый самолет от села.
Об этом сообщает «Армія Інформ».
Напомним, что Матуляку присвоили звание Герой Украины. У летчика остались жена и двое детей.
Жена летчика Ольга Матуляк говорит, что он никогда не прятался за спинами коллег и брал на себя самые сложные задачи. 24 февраля Геннадий Матуляк летал и над Херсонщиной, и над родной Николаевщиной. Он уничтожал вражеские колонны. Утром 25 февраля офицер уничтожил колонну близ Гостомеля и полетел снова работать над Киевщиной.
- Жители рассказали, что именно происходило в небе Вышгородского района, где погиб муж. Все случилось около семи утра. Воздушное сражение, российский истребитель попадает в самолет Геннадия, он был ведущим. Муж начал выводить самолет, чтобы защитить село, ведь под ним разместился большой развлекательный комплекс. Уже даже успел потянуть катапульту, тут… второе попадание, которое не оставило шансов. Самолет и пилот вспыхнули. Местные жители своими глазами видели, как самолет летит прямо на них и как пилот спасает сотни жизней. Машина упала в нескольких километрах от населенного пункта, в лесополосе, - рассказала Ольга.