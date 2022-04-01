Николаевский летчик-герой Матуляк ценой жизни отвел подбитый самолет от жилых домов

Николаевский летчик, подполковник Геннадий Матуляк погиб 25 февраля в бою с вражеской авиацией возле Гостомеля. Он успел уничтожить технику рф и отвел подбитый самолет от села.

Об этом сообщает «Армія Інформ».

Напомним, что Матуляку присвоили звание Герой Украины. У летчика остались жена и двое детей.

Жена летчика Ольга Матуляк говорит, что он никогда не прятался за спинами коллег и брал на себя самые сложные задачи. 24 февраля Геннадий Матуляк летал и над Херсонщиной, и над родной Николаевщиной. Он уничтожал вражеские колонны. Утром 25 февраля офицер уничтожил колонну близ Гостомеля и полетел снова работать над Киевщиной.