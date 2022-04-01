Не смогли поделить добычу и не хотели идти в бой: Возле Чернобаевки произошла перестрелка между чеченцами и бурятами

В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская громада Херсонской области) произошла перестрелка между военными россии чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и «неравноправие» условий с чеченцами. Чеченцы вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве «заградительных отрядов». Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную «прибыль» от мародерства получают те же чеченцы.

По причине нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений вс рф в оккупированной Федоровке Запорожской области. Русские жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по «крымскому сценарию». То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители фсб. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись.

Напомним, российские оккупанты призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину, поскольку поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.