«Мы будем готовиться и ждать подкрепления»: Губернатор Ким заявил, что в Николаеве напряженно-стабильная обстановка, но для армии нужна техника

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ситуация в Николаеве остается напряженно-стабильной. Украинская армия же профессиональна, но нужна военная техника и средства.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу FREEДОМ.

— Ситуация в Николаеве напряженно-стабильная. Постоянные бои, постоянные обстрелы идут на линии фронта. Если говорить о том, что мы всегда должны быть готовы, это правда. Потому что, если у нас сейчас есть время, когда оккупант сосредотачивает свои силы на востоке большую часть, и чуть-чуть на юге, то мы это время должны использовать для укрепления своих позиций. Кроме того, сам оккупант тоже укрепляет оборонительные позиции и, чем больше он это делает, тем больше у нас должно быть сил и средств, чтоб что-то думать. Но есть общая стратегия – украинская, когда в Главке принимают решения. Нам говорят готовиться, мы выполняем и будем готовы ко всему готовы. Лишним же не будет, - сказал глава ОВА.

«Тратить» украинских военных никто не будет, армия профессиональна, но нужна техника.

— Время работает на нас, сейчас все цивилизованные страны объединились, дали четко понять, что они поддерживают Украину и все сейчас понимают, что мы являемся фронтом, который удерживает Европу от всяких имперских замашек. Мы ж не будем тратить людей, нет, мы людей своих любим, ценим, уважаем и бережем, мы будем готовиться и ждать подкрепления от наших партнеров и друзей, чтоб мы могли что-то адекватно планировать, чтоб ВСУ предпринимали шаги. Все понимают, что у нас профессиональная армия, у нас боевые генералы, которые умеют планировать, которые знают, что такое передовая, что такое цена человеческой жизни, только дайте средства, - отметил Ким.

Что же касается Херсона, николаевцы поддерживают город и понимают, что сегодня в Николаеве спокойнее, чем в оккупированном городе.

— Обстреливают каждый день, есть раненые, слава Богу, не было в последнее время погибших. Обстреливают, это действительно людей угнетает, потому что мы живем ночами, днями под постоянными обстрелами. Общались со многими и, на самом деле, многие поддерживают херсонцев, смотрят, как им, и говорят о том, что нам гораздо лучше, мы живем в свободной Украине, а они под оккупацией русских. И все хотят помочь, больше гнетет, что ты не можешь помочь быстро, сейчас, и решить эту проблему. Там десятки тысяч наших сограждан, которые сейчас вынуждены жить под дулом автомата, выполнять какие-то там указы, потому что у людей там автомат. Если сравнивать эти вещи, то мы живем шикарно. Если сравнивать нас с областями западными, да, у нас сложнее, и мы в этом живем. Но общее настроение николаевцев, я не могу за всех говорить, но они желают того же, что и все украинцы – побыстрее закончить войну нашей победой, - сообщил Виталий Ким.

При этом, многие выстраиваются в очереди в территориальную оборону и Вооруженные Силы Украины. Что же касается обстановки в Николаеве, городу хватает провизии, но нужна техническая вода – этот вопрос стараются решить.

— Всего хватает, все есть, все продается, кафешки работают. Меньше, конечно, но все есть, супермаркеты работают. У нас воды нет, но мы ее чиним, думаем, сейчас Кабмин готов нам помочь. Вы понимаете, в чем дело, Николаев всю жизнь брал воду из Днепра и у нас в кранах была питьевая вода, в принципе. Питьевой воды хватает, в кране нет воды, чтоб были бытовые условия. Мы разработали проект, в обозримой перспективе его реализуем и тогда вода у людей появится снова. Независимо от забора с оккупированной территории, - добавил глава ОВА.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что через неделю можно будет подавать воду в водопровод по 4-6 часов в сутки.