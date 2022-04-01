Командир николаевских морпехов просит Эрдогана вывести гарнизон Мариуполя из окружения

Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к украинским воинам процедуру «экстракшн» (вывода на территорию страны, не участвующей в войне).

Об этом Волынский сказал в ​​эфире Habertürk TV, сообщает «Украинская правда».

- Уважаемый господин президент Реджеп Тайип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток. С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Самому младшему здесь 4 месяца.

- Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с «Азовстали» с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь, - сказал Волынский.

#ÖzelHaber - Ukraynalı asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konuştu. Mariupol'deki çelik fabrikasında hayatta kalmaya çalışan Serhiy Volina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022

Волынский добавил, что ситуация на «Азовстали» очень сложная: боевые действия не прекращаются.

Оккупанты ежедневно наносят удары авиацией, ведут огонь из различных артиллерийских систем сухопутного и морского базирования, проводят штурмовые действия с помощью танков, боевых машин пехоты и крупными группировками живой силы.