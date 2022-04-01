В Киевской области нашли еще одну братскую могилу с 900 жертвами российских оккупантов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение около 900 гражданских лиц на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!

- Сколько человек погибло – никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов) – мы ведь не знаем сколько! – сказал Зеленский.

Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.