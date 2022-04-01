ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ разрушили мост в Донецкой области, по которому шел российский поезд

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 29 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 апреля.

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00:31 Украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец.

В момент взрыва на мосту был грузовой российский поезд, упавший в реку. Железнодорожного сообщения с Лиманом пока нет, пишет «Зеркало недели».

00:16 Министерство обороны США показало кадры по процессу загрузки на борт военно-транспортного самолета артиллерийских снарядов «натовского» калибра для Вооруженных Сил Украины.

00:14 Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о зверствах оккупантов.

В селе Гусаровка нашли тело 27-летнего мужчины, который, как медицинский работник, принимал участие в проведении АТО. На теле были многочисленные ранения.

На дороге между Гусаровкой и Шевеловкой найден автомобиль, расстрелянный оккупантами. В автомобиле были тела семьи: родителей и их трехлетнего сына.

00:07 Опубликовано еще одно видео, как с беспилотника сбрасывают бомбы на позиции оккупантов.