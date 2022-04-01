«Российские войска хотят превратить Донбасс в руины», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф собирается уничтожить Донбасс.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Оборона нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и громад, которые российские войска хотят превратить в руины.

- В этой войне решается абсолютно все. Только если Украина выстоит, они будут жить. Если российским захватчикам удастся реализовать их планы… у них хватит артиллерии и авиации, чтобы уничтожить до камней весь наш Донбасс. Как они это уже сделали с Мариуполем. В этом городе сейчас российский концлагерь посреди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они временно контролируют, не существенно отличаются от того, что делали нацисты, - сказал Зеленский.