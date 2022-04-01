Война на Николаевщине: Артиллеристы нанесли 23 удара по позициям оккупантов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 29 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 апреля, происходящими на территории Николаевской области.

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07:32 На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных Сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

07:18 Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий и укрепление занятых рубежей. Ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией были нанесены 23 поражения позиций противника, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги 29 апреля.

Вражеские потери составляют 16 рашистов, бронированная и автомобильная техника, станция радиоэлектронной борьбы.

В Херсонской области оккупанты и их новоназначенные на управленческие должности коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, в то же время пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

В Николаевской области правоохранителями задержаны трое российских военных, которые входили в состав группировки, пытавшейся захватить Пивденноукраинскую АЭС. А возле областного центра был обнаружен схрон с противотанковым вооружением. Укрытие обустроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве. При осмотре правоохранителями был изъят противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики. В самом же приднестровском регионе Молдовы российская федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины.

Вражеская корабельная группировка продолжает пребывание на позициях контроля провозглашенного закрытым района северо-западной части Черного моря. Сохраняется угроза ракетных ударов.