США начали проводить дополнительное обучение для украинских военнослужащих

Соединенные Штаты начали дополнительную тренировку специалистов Вооруженных сил Украины на одной из военных баз на территории Германии.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает «Укринформ».

– Усилия в этом плане основываются на том, что украинские силы уже прошли начальную артиллерийскую подготовку в других местах и ​​включают обучение работе на радиолокационных системах и бронетехнике, о выделении которых было недавно объявлено в рамках пакетов оборонной помощи, – отметил представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что основная часть учений в Германии проводится силами Национальной гвардии Флориды, уже имеющими большой опыт взаимодействия с украинскими военными.

Причем, по словам представителя Пентагона, кроме Германии, в Европе за пределами Украины развернуты еще как минимум две локации, где проходит подготовка военных ВСУ для использования иностранного вооружения.

Напомним, что Конгресс США одобрил ленд-лиз для Украины.