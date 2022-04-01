«Росэнергоатом» направил на ЗАЭС группу своих специалистов – украинский персонал станции работает под сильным давлением оккупантов

«Росэнергоатом» направил на Запорожскую АЭС группу собственных специалистов-ядерщиков. Они требуют ежедневных отчетов от руководства станции о конфиденциальных вопросах по функционированию объекта.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

Оккупантов интересуют вопросы, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа к объекту, а также обращением с ядерным топливом, отработанным топливом и радиоактивными отходами.

Отмечается, что персонал Запорожской АЭС – крупнейшей в стране станции с шестью реакторами – работает под невероятным давлением.

Российские войска захватили станцию 4 марта. Несмотря на то, что ситуация в Запорожье продолжает оставаться сложной и, по словам Гросси, нуждается в постоянном внимании из-за присутствия российских сил и персонала «Росатома», управление остается за украинскими операторами.

Напомним, как 16 апреля над Пивденноукраинской атомной электростанции пролетели крылатые ракеты русских оккупантов, что несло угрозу для станции.

Также напомним, как на Николаевщине задержали троих оккупантов, которые ранее пытались захватить Пивденноукраинскую АЭС.