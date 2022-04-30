Малюська заявил, что первые приговоры россиянам за военные преступления в Украине можно ожидать через год-два

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что россиянам, виновным в военных преступлениях в Украине, не поможет и дипломатическая защита, но вопрос будет в том, чтобы схватить их.

Об этом Денис Малюська сообщил в эфире национального телемарафона, "Радио Свобода".

Министр уверен, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступлений агрессии, а "при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида".

Выносить приговоры российским военным и руководству россии могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции. В том числе Международный уголовный суд, трибунал, создание которого недавно поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы и суды других государств.

В то же время Малюська указал на основную проблему: нужно задержать виновных физически.

— Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься МУС, то здесь еще интереснее история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, владимира путина или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС. Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет как минимум год-полтора-два. Потому что, естественно, всегда международные юрисдикции были медленными, и это очень быстрые сроки для международных судов как правило – это 6-8 лет и далее, - сказал Малюська.

Вторым блоком привлечения россии к ответственности Малюська назвал взыскание с россии компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.

—Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против рф: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории рф, – сказал он.

Он добавил, что схожая ситуация с уголовными судами, чтобы кого-то отправить в тюрьму преступника нужно словить. Чтобы пойти в гражданские суды – нужно найти российские деньги, которые можно забрать.

Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом россии. В то же время, Киев "видит механизмы", как можно получить доступ к этим деньгам.

— Так же речь не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут, – уточнил министр юстиции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все российские военные преступники получат справедливое наказание. Некоторых из них сейчас ликвидируют в боях украинские воины.