«Если Мариуполь – это ад, то «Азовсталь» – еще хуже», – мэр города Бойченко

Число раненых в результате авиаудара по полевому госпиталю «Азовстали» возросло со 170 до более 600 человек.
Об этом на брифинге в медиацентре «Украина» сообщил городской голова Вадим Бойченко.
Он рассказал, что с начала полномасштабного наступления российских оккупантов в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
По словам Бойченко, у гражданских, которые прячутся на заводе «Азовсталь», почти не осталось воды, еды и лекарств.
– Местные, которым удалось выехать из Мариуполя, говорят, что в городе ад. А на Азовстали все еще хуже. Там практически нет еды, воды, медикаментов. И люди умоляют о спасении. Время идет не на дни, а на часы, – рассказал мэр.
По его информации, в бомбоубежищах «Азовстали» сначала прятались почти 300 жителей города, но затем к ним присоединились беженцы из левобережной части города, которая испытала наибольшие разрушения из-за российских бомбардировок. Сколько сейчас мирных жителей находятся на заводе, неизвестно.
– Там много женщин, детей, пожилых людей, ожидающих эвакуации. Мы просим все международные сообщества приложить усилия. И надеемся, что продолжающиеся процедуры и переговоры дадут результат, и люди будут спасены, – сказал Бойченко.