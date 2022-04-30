«Если Мариуполь – это ад, то «Азовсталь» – еще хуже», – мэр города Бойченко

Число раненых в результате авиаудара по полевому госпиталю «Азовстали» возросло со 170 до более 600 человек.

Об этом на брифинге в медиацентре «Украина» сообщил городской голова Вадим Бойченко.

Он рассказал, что с начала полномасштабного наступления российских оккупантов в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

По словам Бойченко, у гражданских, которые прячутся на заводе «Азовсталь», почти не осталось воды, еды и лекарств.

– Местные, которым удалось выехать из Мариуполя, говорят, что в городе ад. А на Азовстали все еще хуже. Там практически нет еды, воды, медикаментов. И люди умоляют о спасении. Время идет не на дни, а на часы, – рассказал мэр.

По его информации, в бомбоубежищах «Азовстали» сначала прятались почти 300 жителей города, но затем к ним присоединились беженцы из левобережной части города, которая испытала наибольшие разрушения из-за российских бомбардировок. Сколько сейчас мирных жителей находятся на заводе, неизвестно.