Суд наказал 14 и 15 годами тюрьмы двух дезертиров, перешедших на сторону рф во время оккупации Крыма

Днепровский районный суд Киева признал двух бывших военнослужащих одной из воинских частей, которая дислоцировалась в АР Крым, виновными в дезертирстве и государственной измене.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сферах Южного региона.

В суде установлено, что в конце марта 2014, во время временной оккупации полуострова, указанные офицеры, командир танковой роты и начальник радиоцентра связи дезертировали и перешли на службу в ВС РФ.

В определенный командованием срок они не явились к новому месту дислокации воинской части на неоккупированной территории Украины и продлили службу в ВС РФ на должностях заместитель командира батальона по вооружению и начальник связи – командир взвода гаубично-артиллерийского дивизиона воинской части.

В судебном заседании оба обвиняемых признали свою вину в инкриминируемых им уголовных правонарушениях.

Приговором суда они приговорены к 14 и 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве приговорили к 15 годам лишения свободы еще одного экс-военнослужащего ВСУ, который предал Украину в 2014 году, а потом вернулся с армией россии.