Полиция призвала жителей Николаевской области не посещать кладбища из-за угрозы ракетных ударов

Из-за угрозы обстрелов и опасности недетонированных вражеских снарядов правоохранители просят граждан воздержаться от посещений мест захоронений в поминальные дни и перенести их до момента, когда ситуация в Николаевской области станет более безопасной.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Традиционно после Пасхи проходит проводное воскресенье, во время которого чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища.

«Правоохранители подразделений Главного управления Национальной полиции в Николаевской будут нести службу вблизи кладбищ, обеспечивая правопорядок. Также будут задействованы взрывотехники и кинологи, а также дополнительные силы из числа полицейских Херсонщины», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что на территории Украины продолжает действовать военное положение, а с начала военных действий Николаевщина неоднократно терпела ракетные удары, в результате которых погибли мирные жители, получили повреждения как жилые дома, так и инфраструктурные объекты. Также были факты обстрелов и территорий кладбищ.