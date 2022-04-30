Войска рф на оккупированных территориях массово воруют и вывозят из элеваторов украинское зерно, – Министр аграрной политики

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что на оккупированных территориях войска рф массово вывозят зерно из элеваторов.

С таким заявлением он выступил в эфире «Настоящего времени».

Он утвердительно ответил на вопрос о том, что на оккупированных территориях техника с рашисткой символикой Z забирает у фермеров зерно с целью вывоза в рф.

– Это такой грабеж, который даже иногда пытаются оформлять по каким-то документам, составляют какие-то акты, то есть составляют признаки какого-то условного даже процесса. Это повсеместно, даже, если честно, напоминает кадры 30-х годов, как бы это не звучало. Да, это происходит везде на оккупированных территория.

Также он отметил, что активность рашистов в данном направлении была замечена за последние полмесяца.

– Последние две недели заметили всплеск. Видимо, кому-то понравилось, видимо, налажен сбыт этой ворованной продукции. Это бизнес российских военных и силовиков – публики, которая хочет нагреться на грабеже.

– Это процесс, который уже достаточно организован, – подытожил Сольский.

Напомним, что ранее в россии случайно признались в планах воровать украинское зерно, а потом спохватились и снова начали лгать. Так, в Красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет поставок из временно оккупированной части Херсонщины. Такое решение было единогласно принято на заседании законодательного собрания 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Оправданием такого решения стала «нехватка овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций» в регионе.

Правда, вскоре эта новость исчезла с сайта законодательного собрания края, а в Телеграм-канале появилось заявление о том, что это фейк и результат атаки хакеров.